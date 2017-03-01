Україна в п'ятірці світових експортерів гороху - за році збільшила поставки вдвічі

Українські аграрії в 2016 році експортували 358 тис. тонн гороху, що в 1,9 раза більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Читайте такожУкраїна вже вичерпала річну квоту на безмитний експорт цукру до ЄС

Згідно з повідомленням, Україна входить до п'ятірки найбільших експортерів цієї культури, поступаючись лише Канаді, Росії та США.

Основними покупцями українського гороху є Індія, яка закупила в 2016 році 145 тис. тонн цієї культури, Пакистан (56,8 тис. тонн) і Туреччина (287 тис. тонн).

Прес-служба зазначила, що зростання обсягів експорту зумовлено, насамперед, збільшенням виробництва гороху до 745 тис. тонн у 2016 році з 377,7 тис. тонн у 2015 році за рахунок підвищення врожайності на 41% і зростання попиту на бобові на міжнародному ринку.

За прогнозами експертів, рентабельність виробництва гороху може становити від 56% до 111%, тому він є хорошою альтернативою вирощуванню традиційних українських культур.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2016 році були досягнуті максимальні за всю історію незалежної України показники врожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).

Згідно з інформацією Мінагропроду, в 2016 році Україна встановила рекорд із експорту цукру на рівні 466 тис. тонн, олії – 4,8 млн тонн, зернових – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) і меду - 56,9 тис. тонн.