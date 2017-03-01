Кабмін збільшив компенсацію аграріям вартості придбаної сільськогосподарської техніки до 20%

Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу 550 мільйонів гривень, спрямованих на підтримку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування в 2017 році, згідно з яким уряд буде компенсувати аграріям 20% від вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва замість 15%, пропонованих раніше.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Ми проаналізували обсяги виробництва, наявні засоби і прийняли рішення... Обсяг компенсації може бути запропоновано на рівні 20%. Раніше ми розглядали цифру на рівні 15%", - сказав міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий в ході представлення документу.

Обсяг компенсації до 20% діятиме в Україні у 2017 році для підприємств, які мають ступінь локалізації виробництва 35%. Передбачається, що в подальшому показник локалізації буде збільшено: до 2018 року - до 45%, в 2019 - 55%, у 2020 році - 60%.

Як зазначив виконавчий директор Національного комітету промислового розвитку України Анатолій Гіршфельд, беручи участь в обговоренні документа, відповідна норма буде спрямована на підтримку вітчизняного виробника та сприятиме розвитку галузі.

"Це буде сприяти розвитку цього ринку як для аграріїв, так і для сільгосптехніки, і створювати стабільну базу на багато років вперед для того, щоб аграрії і промисловість нормально розвивалися", - сказав він.

За словами Гіршфельда, найближчим часом має бути створена міжвідомча комісія, основною функцією якої буде складання списку підприємств, які будуть допущені до участі в даній програмі.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, у свою чергу, додав, що дія програми повинно поширюватися на десятки українських компаній.

"Я б хотів, щоб ми допустили до участі у програмі десятки підприємств, щоб була конкуренція", - зазначив глава уряду.

Пізніше прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства повідомила, що в подальшому Мінагропрод і Міністерство економічного розвитку і торгівлі розмістять списки учасників програми на своїх сайтах.

Також прес-служба відомства роз'яснила, як буде працювати затверджений механізм виплати компенсації. Перш за все, виробник повинен буде подати в Мінагропрод заявку та підтверджуючі документи про купівлю техніки. Після отримання відповідних документів міністерство протягом місяця повинна буде перерахувати кошти державного банку, який в одноденний термін компенсує сільгоспвиробникам 20% від вартості придбаної техніки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман зазначив, що Кабмін має намір в 2018 році продовжити програму компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, яка закуповується українськими аграріями, і збільшити її фінансування до 1 мільярда гривень.

На початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма закріплена в Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами глави Мінагропроду Тараса Кутового, в наступному році сума держпідтримки складе понад 6 мільярдів гривень.