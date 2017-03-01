Уряд хоче проміняти землю на $1 млрд від МВФ – експерт

Про це у своєму блозі на LB написав лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«У березні МВФ планує завершити переговори щодо виділення нового траншу Україні. І школярам уже зрозуміло, що чергова позика в 1 млрд доларів не змінить ситуацію в країні на краще, як не змінили попередні транші. А от зобов’язання, які наша влада бере заради нової подачки, здатні привести Україну до краху. Передусім ідеться про ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення», - підкреслив політик.

Він нагадав, що на березень заплановане внесення згаданого законопроекту до парламенту, якщо вірити інформації, що потрапила у ЗМІ. У цей час Конституційний суд, згідно з процедурою, може розпочати розгляд подання групи нардепів про визнання мораторію на продаж земель неконституційним.

«Уже в травні згаданий закон може бути ухвалено, як і рішення КС про «незаконність» мораторію. І скриньку пандори буде відкрито. Адже початок продажу землі в умовах незавершеної земельної реформи призведе до того, що головний ресурс країни «розтягнуть» за принципом дикої приватизації промисловості в 1990-х. Зубожілий народ уже зараз підводять до думки, що продати землю – це не найгірший спосіб підлатати свій дірявий сімейний бюджет. Насправді так українські селяни і фермери втратять головний ресурс розвитку своїх господарств, а країна отримає десяток земельних магнатів і зануриться у новий феодалізм», - застерігає автор блогу.

За його словами, у гонитві за позикою в $ 1 млрд наша країна ризикує втратити незрівнянно більше.

«Слід виходити з того, що Україна володіє 42 млн га родючих земель сільськогосподарського призначення, а ціна землі у Європі складає близько 12 тисяч доларів за га. Тож реальна вартість української землі може становити 504 млрд. доларів. Але наші чорноземи отримають таку ціну не відразу. Зараз вони оцінюються в 500 доларів за гектар, і саме цим хоче скористатися олігархат», - вважає Віталій Скоцик.

Потреби людства в продовольстві зростають у геометричній прогресії, і вартість землі на цьому фоні також ставатиме дедалі вищою, додає він.

Українська влада повинна змінити пріоритети. Передусім важливо дати стимули економіці і вберегти землю від розкрадання, пише автор.

Читайте такожВ Україні готується грандіозна афера з крадіжки землі – експерт

«Замість того, щоб виборювати кредити, які країна швидко проїдає, треба піднімати власну економіку. Потрібне зменшення податкового тиску на бізнес, насамперед той, який працює в аграрній сфері. Необхідно стимулювати виробництво готової продукції в Україні – замість експорту сировини. Далі потрібно буде створювати інші ефективні механізми розвитку економіки», - переконаний Віталій Скоцик.

Але головною умовою розвитку країни є правильне використання своїх ресурсів, передусім – землі.

«Ключовим має бути розуміння, що землю продавати за безцінь не можна. Потрібне грамотне завершення земельної реформи – ухвалення низки законів, які забезпечать цивілізований обіг землі і вбережуть національне багатство від розграбування», - резюмував автор блогу.

Він закликав посилити широкий суспільний рух за збереження української землі.

Нагадаємо, Аграрна партія створила експертну групу, яка напрацьовує напрямки і принципи земельної реформи, що має принести користь усьому народу і не дозволить монополізувати землю. Партія винесла свої пропозиції на розгляд суспільства під час Земельних форумів, що відбуваються в усіх регіонах.