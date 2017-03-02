Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв закликав російських аграріїв не боятися скасування санкцій, оскільки цього не станеться.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на засіданні російського уряду, реагуючи на слова міністра сільського господарства РФ, що у разі скасування санкцій російським аграріям буде складно конкурувати зі світовими виробниками.

«Не треба боятися, санкції ніхто не скасує», - сказав Медведєв і наголосив, що країни Заходу приймають рішення, щоб санкції проти РФ мали постійний характер.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

7 серпня того ж року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент РФ Володимир Путін своїм указом продовжив до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запроваджене у відповідь на санкції Заходу. Також він підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.