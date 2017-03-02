У Нацбанку обіцяють уповільнення зростання цін в Україні

Національний банк України продовжує вважати реалістичним досягнення цілей по інфляції на рівні 8% плюс-мінус 2 п. п. в 2017 році та на рівні 6% плюс-мінус 2 п. п. в 2018 році.

Як йдеться в матеріалах регулятора, інфляція в річному вимірі буде залишатися високою протягом перших трьох кварталів поточного року під дією ефекту бази порівняння і повернеться до однозначного рівня лише в четвертому кварталі.

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Нацбанк зазначив, що економіка України продовжує відновлюватися, що стимулює зростання попиту на робочу силу. "Під впливом цього чинника, а також внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати реальна заробітна плата у січні зросла на 21,4% в річному вимірі. Як і очікувалося, це створює передумови для відновлення тиску на ціни з боку споживчого попиту", – наголошується в документі.

Регулятор нагадав, що інфляція в січні прискорилася до 12,6% у річному вимірі в результаті зростання виробничих витрат після підвищення зарплат і зростання сировинних цін на світових ринках, а також девальвації гривні наприкінці 2016 – початку 2017 року, і зазначив, що в лютому інфляція продовжила очікувано прискорюватися переважно в результаті ефекту бази порівняння.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, як і два попередні місяці поспіль, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні 14% річних.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% – у річному вираженні.