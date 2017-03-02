В Україну не пустили заражені томати з Іспанії та квіти з Кенії

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезення на територію України партії томатів з Іспанії вагою понад 2 тонни, а також 4,32 тисячі зрізаних квітів з Кенії.

Як повідомила прес-служба відомства, томати було заражено відсутнім на території нашої країни небезпечним шкідником – південноамериканської томатної міллю. Разом з тим в квітах було виявлено західний квітковий трипс.

Читайте такожДо України не пустили 20 тонн заражених ківі з Греції

Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражені вантажі при проведенні фітосанітарного контролю у Чернівецькій та Київській областях.

З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Іспанію і Кенії ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Держпродспоживслужба запобігла ввезення на територію України двох партій заражених бананів з Еквадору та Коста-Ріки загальною вагою близько 70 тонн, а також понад 100 тонн апельсинів, мандаринів і грейпфрутів з Туреччини.

Південноамериканська томатна міль, так само як і західний квітковий трипс, не несе загрози здоров'ю людини, але є небезпечним шкідником овочевих культур закритого і відкритого грунту.