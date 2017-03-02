Інвестиції в сільське господарство в 2016 році сягнули рекордних 44 мільярдів гривень - експерти

Капітальні інвестиції в українську галузь сільського господарства в 2016 році склали 44 мільярди гривень, що є рекордом за всю історію незалежності країни і в 1,5 рази перевищує торішній показник, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"Досягнуті в 2016 році обсяги капіталовкладень у сільське господарство є рекордними для галузі за весь час незалежності України і свідчать про високий рівень її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна в п'ятірці світових експортерів гороху - за році збільшила поставки вдвічі

За даними прес-служби, така тенденція пов'язана з тим, що інвестори позитивно оцінюють рівень прибутковості своїх вкладень у майбутньому. Також на динаміку інвестицій вплинули перспективи збільшення експорту вітчизняної сільгосппродукції.

Згідно з повідомленням, основним джерелом капітальних інвестицій в 2016 році були власні і залучені сільськогосподарськими підприємствами ресурси. При цьому наголошується, що іноземні інвестори поки що не виявили помітної активності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році становив 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за аналогічний період 2015 року.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 мільярда доларів (38,1%).