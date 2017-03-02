Україна в 2016 році втричі збільшила експорт троянд

Україна минулого року експортувала 2,89 мільйона троянд, що втричі перевищує показник за 2015 рік, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Експорт українських троянд минулого року збільшився втричі і досяг 2,89 мільйона штук. У 2015 році експорт становив 0,96 мільйона штук, у 2014 році – 0,1 мільйона штук в рік", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, ціна однієї української троянди на зовнішньому ринку в 2016 році становила близько 0,4 долара. Основними покупцями були Польща (50% від загального обсягу), Білорусь (29%) і Нідерланди (20%).

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Разом з тим, в УКАБ зазначають, що в 2016 році Україна імпортувала 24,4 мільйона троянд. Основними постачальниками цих квітів були Еквадор (43%), Ефіопія (30%), Нідерланди (15%). Вартість однієї імпортованої троянди в 2016 році в середньому коливалася від 0,07 долара до 0,13 долара (Еквадор - 0,09 долара/штука, Ефіопія - 0,07 долара/штука, Нідерланди - 0,09 долара/штука).

Згідно з повідомленням, у 2011-2014 роках Україна щорічно імпортувала від 36 до 68 мільйонів троянд за ціною 0,5 долара/штука. У 2015 році ціна закупівлі імпортних квітів скоротилася до 0,08 долара/штука, а обсяг - до 15 мільйонів троянд.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).

Згідно з інформацією Мінагропроду, 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру на рівні 466 тисяч тонн, олії – 4,8 мільйона тонн, зернових – 39 мільйонів тонн (за 2015-2016 МР) і меду - 56,9 тисячі тонн.