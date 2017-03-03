Україна в лютому вдвічі збільшила експорт цукру

Україна в лютому поточного року експортувала 113,2 тис. тонн цукру, що вдвічі перевищує показник за минулий місяць, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор».

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«За другий місяць поточного року українським виробникам вдалося збільшити поставки цукру за кордон вдвічі порівняно з січнем - до 113,2 тис. тонн», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що найбільші поставки цього продукту здійснювалися в Кот-Д'івуар (Західна Африка) - 19,3 тис. тонн, Лівію - 18,7 тис. тонн і Мавританію - 16,5 тис. тонн.

«Як і в попередні місяці, український цукор їде в Шрі-Ланку і М'янму, у лютому це 13,7 і 6 тис. тонн відповідно. Також виробники активно освоюють нові ринки, і вже вперше український цукор спробували у Кот-Д'івуарі», - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило.

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Згідно з повідомленням, сумарно за шість місяців 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) Україна експортувала 522,9 тис. тонн цукру, при тому, що раніше «Укрцукор» прогнозував, що цей показник становитиме всього 500 тис. тонн.

Асоціація нагадала, що в 2016 році українські цукровиробники встановили рекорд за обсягами експорту цього продукту, поставивши за кордон 442,7 тис. тонн цукру на суму 215,9 млн дол.

«Такий прорив галузі зумовлений не тільки вигідними ціновими пропозиціями, але і планомірним підвищенням якості українського цукру», - додала прес-служба.

Згідно з повідомленням, навесні поточного року посівні площі під цукровим буряком будуть збільшені на 10% - до 320 тис. га.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий зазначав, що відомство за підсумками 2017 року прогнозує збільшення обсягів експорту цукру до рекордних 1 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

У 2016 році площі під цукровим буряком збільшилися порівняно з попереднім роком на 25%, виробництво цукрової сировини - на 30%, виробництво цукру - на 40%.

11 січня українські заводи завершили сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року. За цей період, за даними асоціації «Укрцукор», вони переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з якої виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МГ аграрії експортували 113 тис. тонн цукру.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тис. га проти 239 тис. га у 2015 році.