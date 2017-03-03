Витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні зросли на 23%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2017 року зросли на 23,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 25,7%, а тваринницької – на 18,6%. У Держстаті повідомили, що обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, минулого місяця збільшився на 25,4%.

При цьому порівняно з груднем минулого року витрати на агровиробництво в січні зросли на 6,1%. Витрати на виробництво продукції рослинного походження у порівнянні з попереднім місяцем збільшилися на 7,2%, а тварини – на 3,4%. Також сільгоспвиробники на 3,5% збільшили витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованої території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.