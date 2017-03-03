"Укрспирт" отримав минулого року майже 100 мільйонів прибутку

Монополіст на українському ринку спирту – державне підприємство "Укрспирт" отримало в 2016 році 97,1 мільйона гривень чистого прибутку, повідомила прес-служба компанії.

При цьому в компанії підкреслили, що в результаті проведеної інвентаризації активів і зобов'язань, ініційованої Міністерством аграрної політики та продовольства, фінансові результати підприємства за попередні роки були відкориговані. Зокрема, згідно з оновленими даними, підприємство в 2015 році отримало 84 мільйонів гривень чистого збитку, а не 16 мільйонів гривень чистого прибутку, як повідомлялося раніше. Також був відкоригований результат за 2014 рік. В "Укрспирті" відзначили, що підприємство за звітний рік отримало 20,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як раніше повідомляло про 522,3 мільйона гривень чистого збитку.

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Згідно з повідомленням, у четвертому кварталі 2016 року (жовтень – грудень) підприємство отримало 32,4 мільйона гривень чистого прибутку, однак не призвело динаміки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Прес-служба додала, що в 2016 році обсяг товарної продукції "Укрспирту" збільшився на 39,8 мільйона гривень порівняно з 2015 роком - до 1,822 мільярда гривень. Частка етилового спирту в загальному обсязі виробленої "Укрспиртом" продукції в 2016 році склала 93,5%, або 1,704 мільярда гривень.

Минулого року підприємство перерахувало до державного бюджету 72,8 мільйона гривень дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, з січня поточного року "Укрспирт" підвищив ціни на всі види спиртовмісної продукції на 10,6%, а з березня мав намір підняти їх ще на 8% у зв'язку з збільшенням собівартості виробництва. Однак міністр аграрної політики і продовольства рекомендував підприємству скасувати заплановане на березень підвищення, оскільки це може негативно вплинути на горілчану галузь.

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшого приватизацію "Укрспирту", проте підприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації. Його вартість міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий оцінює в 200-400 мільйонів доларів.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. За даними Кутового, приблизні доходи від приватизації спиртозаводів складуть близько 5-6 мільярдів гривень, а тіньовий обіг спирту знизиться до 12% з нинішнього показника понад 40%.

Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод.