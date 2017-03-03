Аграрний фонд другий рік поспіль працює прибутково

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Аграрний фонд», після нарахування резерву сумнівних боргів та податку на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 48,7 млн грн. Виконання фінансового плану підприємства становить 101%.

Протягом 2016 року ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 269,9 тис. тонн зерна та 246,2 тис. тонн борошна. Таким чином, частка ПАТ «Аграрний фонд» на ринку борошна зросла до 12,2%.

Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних мережах під власною торгівель маркою. Також в минулому році Товариство почало реалізацію фасованої гречки, вівсяних пластівців та суміші пластівців під власною ТМ.

В 2016 року ПАТ «Аграрний фонд» було сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 667,3 млн грн, тому числі дивіденди - 116 млн грн.

ПАТ «Аграрний фонд» продовжує формувати резерв сумнівних боргів під втрачені державні кошти в банках, і в 2016 році було сформовано 325,4 млн грн.

За словами Голови «Аграрного фонду» Андрія Радченка, докорінних змін в роботі держпідприємства вдалося досягти після приходу нової управлінської команді, що втілила нові корпоративні стандарти та прозорі процедури закупівель та продажу продукції підприємства.