Український агропром в 2016 році отримав понад 61 мільярда капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції в український агропромисловий комплекс минулого року становили 61,1 мільярда гривень, або 18,7% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики.

"За даними Держстату, у 2016 році в агропромисловому комплексі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель, обладнання, інструментів, інвентарю, інші капітальні роботи сягнули 61,1 мільярда гривень, що становить 18,7% від загального обсягу капітальних інвестицій в Україні", - йдеться в повідомленні.

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За даними Мінагропроду, зокрема, минулого року інвестори здійснили 44,2 мільярда гривень капітальних вкладень в сільське господарство, що на 51% більше, ніж у 2015 році. Капітальні інвестиції в харчову промисловість і переробку в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком на 24,4% і досягли 16,9 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням, основним джерелом фінансування були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,4% загального обсягу інвестицій. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема банківських кредитів та коштів іноземних інвесторів, склала 10%. За рахунок державного та місцевих бюджетів було освоєно 9,4% капітальних інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році склав 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за аналогічний період 2015 року.

Раніше Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" зазначав, що капітальні інвестиції в українську галузь сільського господарства в 2016 році склали 44 мільярди гривень, що є рекордом за всю історію незалежності країни і в 1,5 рази перевищує минулорічний показник.