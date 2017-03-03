Аграрії просять голову Мінагропроду змінити порядок розподілу дотацій

Аграрні об'єднання звернулися до міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового з проханням ініціювати підготовку урядової постанови про внесення змін у затверджений порядок розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектора, оскільки чинна редакція містить низку недоліків, внаслідок яких фермери можуть не отримати обіцяну суму державної підтримки.

Відповідне звернення за підписом голів асоціацій "Всеукраїнський аграрний рада", "Укрцукор", "Аграрний союз", "Українська аграрна конфедерація" (УАК), "Український клуб аграрного бізнесу", а також об'єднань птахівників, свинарів і виробників молока опубліковано на сайті асоціації УАК.

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"Просимо невідкладно ініціювати підготовку проекту постанови Кабміну "Про внесення змін до порядку розподілу бюджетної дотації...", і залучити до його розробки представників провідних громадських об'єднань АПК, що підписали це звернення", - сказано в листі.

Експерти пояснюють, що найбільшу небезпеку для фермерів несуть норми, які передбачають, що розрахунок дотації повинен здійснюватися пропорційно сплаченим сумам ПДВ за всіма видами сільгоспвиробництва.

Справа в тому, що виробництво продукції рослинництва, вирощуванням якої займається більшість фермерів, має сезонний характер. Сезонність полягає у тимчасовому розриві між вкладенням ресурсів у виробництво і отриманням доходів. У першому півріччі обсяг продажів продукції рослинництва є вкрай низьким. Але в той же час фермери змушені купувати насіннєвий матеріал, паливо, добрива і т. д. Таким чином, у цей період у нього виникає податковий кредит, однак не виникають податкові зобов'язання з-за тривалої відсутності поставок вирощуваної продукції.

Як зазначили експерти, більшість українських сільгоспвиробників займаються одночасно рослинництвом і тваринництвом. Тобто зобов'язання аграрія, отримані від продажу продукції тваринництва у першому півріччі, будуть скорочуватися на суму отриманого ним податкового кредиту від виробництва рослинної продукції.

"Таким чином, сільгоспвиробник буде позбавлений права на отримання бюджетної дотації, оскільки обсяг зобов'язань від тваринництва в більшості випадків буде менше сукупного податкового кредиту, отриманого при виробництві всіх видів аграрної продукції", - підкреслюють експерти, додаючи, що при існуванні спеціального режиму справляння ПДВ з аграріїв подібна проблема не виникала.

За словами експертів, якщо вказані недоліки не будуть виправлені, в особливо важкому становищі опиняться малі і середні господарства, які не мають елеваторних потужностей і продають урожай відразу після збирання.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Глава Мінагропроду Тарас Кутовий стверджував, що в рамках прямої держпідтримки дотації отримають понад 15 тисяч малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами глави Мінагропроду Кутового, наступного року сума держпідтримки складе понад 6 мільярдів гривень.