Мета збереження української землі має об’єднати весь народ – експерт

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, виступаючи перед учасниками Земельного форуму у Львові 3 березня, який зібрав більше тисячі учасників із семи західних областей України.

Він закликав активніше працювати над обговоренням і проведенням земельної реформи.

"Питання захисту землі – це питання виживання української нації. За останні 25 років ми втратили 10 мільйонів людей. Більше 27 тисяч назавжди покинули Україну цього року, ще 6 тисяч отримали дозвіл на постійне місце проживання. Україна друга за темпами вимирання у світі. Нас винищують незалежно від нашого віросповідання і мови, якою ми спілкуємося. Ані нашим східним сусідам, ані західним не потрібні українці. На жаль, їм потрібні лише наші ресурси і наша земля", - сказав Віталій Скоцик.

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Політик наголосив, що Україна практично втратила кілька основних галузей економіки, які не підлягають відновленню.

"У багатьох напрямках ми пройшли точки неповернення. Ми не зможемо будувати кораблі у найближчі 20 років. Через три роки ми не зможемо будувати сучасні літаки. За п’ять років ми втратимо космічну галузь. За той же час ми втратимо селекцію ячменю. Це наша реальність. Питання зараз не звучить так: продавати чи не продавати землю. Питання стоїть інакше: чи вкрадуть землю, як вкрали промисловість", - сказав Віталій Скоцик.

Лідер Аграрної партії зауважив, що теперішній парламент нездатен провести земельну реформу, бо зацікавлений у крадіжці земель.

"Є цинічна група ділків, які хочуть пограбувати людей. Їм допомагатиме і світове лобі, яке ласо дивиться на Україну як на ресурс для свого майбутнього життя. За висновками ООН, у найближчі роки попит на продовольство зросте на 65 %. Це добре розуміють політики, що засіли у парламенті. З 2014 року у ВРУ блукає закон, який мав передати землі за межами територіальної громади самим громадам. Але у депутатів нема часу. Державною землею, а сьогодні це 18,5 мільйона га, володіє корупційний спрут Держгеокадастру. Депутати вважають, що земля – це їхня приватна власність, з якою вони мають право робити, що хочуть. Тому від них не варто чекати реформи", - зазначив у своєму виступі Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що в час економічної кризи ніхто не хоче бачити українців заможними.

"В Україні, де падає економіка, ця купка шахраїв не дасть українцям стати заможними. Спочатку доб’ють цінами, тарифами, тотальною бідністю, а тоді запропонують продати землю. Тому ми повинні запропонувати своє бачення в інтересах людей, в інтересах громад, в інтересах України. Мільйони українців мають вийти на вулиці і сказати: "Не дамо вкрасти землю!". Інакше не буде України", - сказав Віталій Скоцик, звертаючись до учасників форуму.

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Після обговорення стратегії земельної реформи, яку пропонує Аграрна партія, учасники форуму ухвалили спільну резолюцію. Доповнення до резолюції будуть враховані у заключному документі, який 24 березня буде оприлюднено на підсумковому форумі у Києві.

Нагадаємо, це вже третій Земельний форум. Попередні відбулися у Харкові, де зібрались представники східних областей України, та Кропивницькому, що зібрав представників південної України.

Метою Земельних форумів є створення спільного консолідованого програмного документу, що ляже в основу законопроектів, котрі будуть розроблятися Аграрною радою партії для завершення земельної реформи.