На Тернопільщині на птахофермі загинуло 50 тисяч курей

На Тернопільщині на птахофермі загинули 50 тисяч курей.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло від чергового державної служби надзвичайних ситуацій в області сьогодні близько. Він розповів, що на приватній птахофермі у селі Вищі Луб’янки загинуло близько 50 тисяч курей.

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Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для з’ясування усіх обставин. За словами власника господарства, його працівники забули увімкнути систему кондиціонування в приміщеннях, де вирощували птицю, через що вона і загинула.

Самі працівники стверджують, що причиною загибелі курей стало відключення електроенергії, внаслідок чого в кондиціонерах не спрацювала автоматична система увімкнення.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють детальні обставини інциденту.