Експерти назвали продукти, які подорожчають у березні (інфографіка)

Ціни на олію, цукор, гречку, хліб, а також фрукти та овочі в березні зростуть у середньому на 4-6%, у той час як продукти тваринного походження подешевшають на 5-7%, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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«Вартість олії, цукру, гречки та хліба в березні може зрости на 4-6% під впливом зростання тарифів на електроенергію й зниження рівня запасів. Що стосується продукції тваринництва, то березень відзначиться зниженням цін на 5-7%», – йдеться в повідомленні.

В асоціації пояснили очікуване зниження вартості продукції тваринництва скороченням попиту на ці продукти у зв'язку з настанням посту, а також початком сезонного збільшення виробництва молока.

Прес-служба додала, що в попередньому місяці подорожчали майже всі продукти харчування у зв'язку зі збільшенням виробничих витрат через підвищення тарифів на електроенергію. Згідно з повідомленням, на вартості гречки й цукру також позначилося скорочення пропозиції на ринку.

Так, за даними асоціації, ціна овочів борщового набору, за винятком цибулі, в лютому зросла на 5%. Однак рання весна й зміцнення гривні привели до незначного зниження цін на цибулю та яблука на 5 і 2% відповідно.

В УКАБ додали, що минулого місяця яловичина й свинина подорожчали на 5% і 4% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше УКАБ прогнозувало подорожчання яловичини та свинини в лютому в межах 5-7% у зв'язку зі зростанням закупівельних цін на живу худобу.

За даними Державної служби статистики, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком.