Експерти назвали продукти, які подорожчають у березні (інфографіка)
Олія, цукор, гречка та хліб у березні подорожчають на 4-6%, м'ясо подешевшає на 5-7% – експерти.
Ціни на олію, цукор, гречку, хліб, а також фрукти та овочі в березні зростуть у середньому на 4-6%, у той час як продукти тваринного походження подешевшають на 5-7%, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).
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«Вартість олії, цукру, гречки та хліба в березні може зрости на 4-6% під впливом зростання тарифів на електроенергію й зниження рівня запасів. Що стосується продукції тваринництва, то березень відзначиться зниженням цін на 5-7%», – йдеться в повідомленні.
В асоціації пояснили очікуване зниження вартості продукції тваринництва скороченням попиту на ці продукти у зв'язку з настанням посту, а також початком сезонного збільшення виробництва молока.
Прес-служба додала, що в попередньому місяці подорожчали майже всі продукти харчування у зв'язку зі збільшенням виробничих витрат через підвищення тарифів на електроенергію. Згідно з повідомленням, на вартості гречки й цукру також позначилося скорочення пропозиції на ринку.
Так, за даними асоціації, ціна овочів борщового набору, за винятком цибулі, в лютому зросла на 5%. Однак рання весна й зміцнення гривні привели до незначного зниження цін на цибулю та яблука на 5 і 2% відповідно.
В УКАБ додали, що минулого місяця яловичина й свинина подорожчали на 5% і 4% відповідно.
Як повідомляв УНІАН, раніше УКАБ прогнозувало подорожчання яловичини та свинини в лютому в межах 5-7% у зв'язку зі зростанням закупівельних цін на живу худобу.
За даними Державної служби статистики, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком.