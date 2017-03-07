Голова Мінагропроду хоче збільшити держпідтримку фермерських господарств

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий ініціює збільшення суми державної підтримки українських фермерських господарств у 2018 році до 1 млрд грн з 65 млн грн у поточному році. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«У цьому році Укрдержфондом (Українським державним фондом підтримки фермерських господарств – УНІАН) передбачено 65 млн грн на фінансову підтримку фермерів. Однак мені б хотілося, щоб у наступному році ця сума зросла до 1 млрд грн. Якщо це вдасться зробити, тоді відбудуться якісні системні зміни і люди отримають оборотні кошти», - цитує прес-служба Кутового.

Згідно з повідомленням, у разі збільшення суми фінансової допомоги аудиторія одержувачів коштів також зросте.

«Держпідтримку отримають ті, хто є фермерами в юридичному формулюванні. Також будуть встановлені обмеження за обсягом оброблюваних земель», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти ь надаватимуться сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більш як 50% від загальної суми.

Глава Мінагропроду Тарас Кутовий стверджував, що в рамках прямої держпідтримки дотації отримають більш як 15 тис. малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами глави Мінагропроду Кутового, в наступному році сума держпідтримки становитиме більш як 6 млрд грн.