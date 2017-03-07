В Україні зафіксували черговий випадок африканської чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Миколаївській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження 18 свиней у підсобному господарстві в селі Соколівка Братського району.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано 51 спалах АЧС проти 91 попереднього року.

За даними керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.