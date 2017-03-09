9 березня 2017 року до 203 -ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Києві в Кіноконцертній залі Міжнародного конгрес центру "Український дім" відбудеться захід - Дискусійна платформа "Шевченко: Мова. Держава. Нація." та концерт українських артистів з піснями на слова Т. Г. Шевченка.

У дискусії братимуть участь відомі письменники, культурологи, літературознавці, економісти , культурні діячі. Аудиторія заходу - студенти з різних ВНЗ України.

Також плануєтся участь через відеозв’язок студентів з різних міст України: Львова, Черкас ,Острога. Серед запрошених артистів - Тоня Матвієнко , Тарас Чубай та Плач Єремії.

В холі Українського дому відбудеться виставка - конкурс дитячих художніх робіт до 203 річниці від дня народження великого кобзаря. Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 2. Початок о 12:00. Акредитація за телефоном: 095 808 30 34