Українські аграрії вже експортували 30 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 29,913 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,7 млн тонн, ячменю – близько 4,7 млн тонн, кукурудзи – 11,4 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 265,1 тис. тонн борошна, з яких 264,1 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1 тис. тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.