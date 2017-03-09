Україна в 2016 році збільшила експорт насіння зернових на 50%

Українські аграрії минулого року збільшили експорт насіння зернових культур порівняно з 2015 роком на 50% - до 17,2 млн дол., повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Читайте такожУкраїнські аграрії вже експортували 30 мільйонів тонн зернових

«У 2016 році експорт насіння зернових культур з України становив 17,2 млн дол. Цей результат на 50% перевищив показник 2015 року в 11,5 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, основними споживачами українського насіння стали Азербайджан, Білорусь, Молдова, Грузія, а також країни ЄС - Австрія, Литва і Румунія. Також вітчизняне насіння імпортували Туреччина, Індія та Південно-Африканська Республіка.

Згідно з повідомленням, 91,8% у структурі вітчизняного експорту посівного матеріалу становить насіння кукурудзи. «Обсяги поставок цього виду продукції на ринки країн світу 2016 року у вартісному вираженні становили 15,8 млн дол.», — відзначили експерти.

Читайте такожУкраїна в п'ятірці світових експортерів гороху - за році збільшила поставки вдвічі

Прес-служба додала, що за останні п'ять років в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості виробників насіння і садивного матеріалу. Зокрема, якщо в 2012 році в Державний реєстр було внесено 1,4 тис. виробників насіння, то в 2016 році їх кількість скоротилася майже втричі — до 480.

«Інститут аграрної економіки» прогнозує, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна може збільшити експорт насіння в десятки разів, оскільки можливості з нарощування потужностей вітчизняних насіннєвих заводів з кожним роком зростають.

«Україна має великий потенціал у нарощуванні експорту насіннєвого матеріалу не в якості товарного зерна, а у вигляді якісного посівного матеріалу», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).

У 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру на рівні 466 тис. тонн, олії – 4,8 млн тонн, зернових – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) і меду - 56,9 тис. тонн.