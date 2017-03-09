ООН: у сільському господарстві жінки ефективніші за чоловіків на 30%

Якщо жінки-фермери отримують рівний з чоловіками доступ до ресурсів, продуктивність сільського господарства підвищується на 20-30%.

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До такого висновку прийшли експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє AgroPortal.

Незважаючи на те, що частка жінок, зайнятих у сільському господарстві, в глобальному масштабі становить 43%, часто їхня праця кваліфікується як неоплачувана праця членів сім'ї. Внесок жінок залишається невизнаним, а самі вони не мають доступу до сільських послуг, якими користуються їхні колеги-чоловіки, кажуть у ФАО.

Зараз ФАО активно реалізує проект із забезпечення рівного доступу жінок до сільських послуг, включаючи набір персоналу та організацію послуг з поширення сільськогосподарських знань з урахуванням гендерних факторів.