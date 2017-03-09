Українські аграрії почали сівбу ярових зернових

Україна почала сівбу ярових зернових, зокрема, на 9 березня в південних областях вже засіяні перші 600 га, з яких 500 га – горохом, 60 га – ячменем і 40 га - вівсом, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, також у всіх областях проводиться підживлення озимих.

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Прес-служба нагадала, що, згідно з попередніми даними, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме 26,8 мільйона га, що відповідає площам посіву 2016 року. Відомство очікує, що зернові культури буде посіяно на 14,4 мільйона га, що становить 54% в структурі посівних площ і відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур передбачається розмістити на площі 7,2 мільйона га, в тому числі ранніх – 2,4 мільйона га.

У відомстві зазначили, що українські аграрії станом на 9 березня забезпечені мінеральними добривами для проведення весняно-польових робіт на 83% від заявленої потреби. Так, сільськогосподарські підприємства вже придбали 800 тисяч тонн мінеральних добрив. Згідно з оперативними даними, вже закуплено 18,1 тисячі тонн пестицидів (63% від потреби), включаючи 12,3 тисячі тонн гербіцидів (65%).

Прес-служба додала, що аграрії також закупили 298 тисяч тонн дизпалива та 70 тисяч тонн бензину (74%).

Згідно з повідомленням, технічний парк АПК налічує 309 тисяч тракторів та більше 50 тисяч зернозбиральних комбайнів. За перший місяць 2017 року аграрії придбали 341 одиниць техніки на суму близько 320,5 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", урожай озимих при збереженні сприятливих погодних умов в 2017 році може зрости до 29 мільйонів тонн з близько 20 мільйонів тонн у минулому році. За даними Мінагропроду, станом на 27 лютого озимі зернові культури в Україні зійшли на 6,8 мільйона га, або 95% засіяних площ.

В 2016 році, за попередніми даними, в Україні зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.