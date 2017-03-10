Держпродспоживслужба відзвітувала про перевірки: за рік оштрафувала підприємства на 2 мільйони

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів минулого року за результатами проведених планових і позапланових перевірок оштрафувала українські підприємства на суму понад 2 млн грн, з яких до державного бюджету надійшло понад 1 млн грн.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки заступника голови відомства Лілія Стиренко на прес-конференції в УНІАН.

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«За результатами ринкового контролю було накладено штрафних санкцій на суму понад 2 млн грн. Понад 1 млн грн було добровільно сплачено до бюджету, частина перебуває в судах, частина оспорюється. Але все-таки ці кошти підлягають сплаті», - сказала вона.

Стиренко зазначила, що в 2016 році територіальні органи Держпродспоживслужби провели близько 1,1 тис. перевірок вітчизняних підприємств, із яких 909 перевірок були плановими, а 204 – позаплановими. При цьому в ході планових перевірок відомство зареєструвало 57% порушень, а в ході позапланових – 60%.

За словами чиновниці, минулого року відомство розглянуло понад 9 тис. скарг і пропозицій громадян, половину з яких було вирішено на користь споживачів.

«Вирішено на користь споживачів близько 34% звернень щодо продовольчих товарів, 49% - щодо послуг, і 54% - щодо непродовольчих товарів. Споживачам повернули понад 3 млн грн», - повідомила Стиренко.

Вона додала, що в 2017 році Держпродспоживслужба отримає 2,5 млн грн бюджетного фінансування на відбір зразків продукції для проведення лабораторних досліджень. Також відомству буде виділено 123 млн грн на проведення санітарно-епідеміологічного контролю. «Моя суб'єктивна думка, що цієї суми коштів недостатньо для того, щоб повноцінно здійснювати заходи щодо ринкового контролю», - зазначила Стиренко.

Як повідомила присутня на прес-конференції начальник управління контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Лариса Єфімова, починаючи з другого півріччя минулого року, відомство почало здійснювати ринковий контроль за ціноутворенням. З цього часу Держпродспоживслужба оштрафувала вітчизняні підприємства на загальну суму 12,9 тис. грн.

«Провели 81 перевірку, в тому числі 17 позапланових. За результатами перевірок порушення були встановлені майже у 80% випадків. Це дуже багато і свідчить про те, що контроль необхідно здійснювати», - сказала Єфімова, додавши, що понад 84% порушень було зафіксовано у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Однак, за її словами, у зв'язку з дією мораторію на планові перевірки малого та середнього бізнесу цього року відомство зможе здійснювати лише позапланові перевірки на підставі отриманих скарг від споживачів.

Як зазначили учасники громадських організацій, які також брали участь у прес-конференції, в Україні існує серйозна проблема щодо питань захисту прав споживачів. На думку експертів, особливо ситуація ускладнюється дією мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи органів виконавчої влади Кабінет міністрів України у вересні 2014 року ухвалив рішення про ліквідацію Держсільгоспінспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби та створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) на базі цих відомств.

Центральний апарат Держпродспоживслужби офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року.