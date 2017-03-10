Україна збільшила експорт вершкового масла в 3 рази

Обсяг експорту вершкового масла з України в січні-лютому поточного року становив 1,8 тис. тонн, що в 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

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У грошовому вираженні експорт цієї продукції за звітний період зріс у 3,7 раза – до 6,7 млн дол.

Згідно зі статистичними даними, імпорт вершкового масла до України за перші два місяці поточного року скоротився в натуральному вираженні в 5,4 раза - до 61 тонни. У грошовому виразі імпорт масла в січні-лютому 2017 року становив 306 тис. дол., тоді як за перші два місяці 2016 року – 1 млн дол.

Разом з тим, обсяг експорту сиру з України в січні-лютому поточного року становив 874 тонни, що на 11,1% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, в грошовому вираженні експорт сиру за звітний період зріс на 28,2% – до 2,77 млн дол.

Імпорт сиру до України за перші два місяці поточного року збільшився на 25,3% у натуральному та на 32,4% у грошовому вираженні – до 1,24 тис. тонн і 5,48 млн дол. відповідно.

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За даними ДФС, експорт незгущених молока та вершків із України за звітний період зріс на 12,7% в натуральному вираженні – до 1,24 тис. тонн та збільшився на 35,8% у грошовому вираженні – до 805 тис. дол. Імпорт цих продуктів за звітний період становив 86 тонн, що в 3,4 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У грошовому виразі імпорт незгущеного молока і вершків становив 52 тис. дол. проти 52,3 тис. дол. роком раніше.

У ДФС також повідомили, що поставки з України за кордон згущеного молока та вершків у січні-лютому збільшилися в натуральному вираженні на 30,4%, а в грошовому – на 69,6%, до 6,6 тис. тонн і 11,7 млн дол. відповідно. Імпорт цієї продукції у звітний період станвоив 226 тис. тонн проти 123 тонн у січні-лютому минулого року. У грошовому вираженні імпорт зріс на 81% - до 408 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становив 8 тис. тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт незгущеного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тис. тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тис. тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тис. тонн.