Ветеринари за підсумками року прогнозують в Україні до 250 спалахів африканської чуми свиней

Ветеринари за підсумками поточного року прогнозують в Україні 200-250 спалахів небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС), тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на запит УНІАН.

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«Враховуючи динаміку поширення захворювання протягом 2014-2016 років і здатність вірусу АЧС за короткий проміжок часу поширюватися на значні території, в 2017 році можна очікувати 200-250 випадків захворювання», - зазначила прес-служба відомства, додавши, що кожен четвертий випадок зараження, як очікується, буде зафіксований у свиногосподарстві з низьким рівнем біозахисту.

Згідно з повідомленням, із 2012 року на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС у 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 52 спалахи АЧС.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.