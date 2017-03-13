Білорусь скасувала заборону на імпорт птиці з Чернівецької області

Білорусь скасувала заборону на ввезення продукції птахівництва із Чернівецької області України та ряду адміністративних територій інших країн.

Читайте такожМолдова обмежила постачання м'яса птиці з України

Про це повідомляє прес-служба Департаменту ветеринарного та продовольчого нагляду Білорусі, передає Agravery.

Скасовується дія наказу про заборону ввезення живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових та циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху і пір’я, кормів та кормових добавок із птиці, кормів та кормових добавок рослинного походження, мисливських трофеїв, а також обладнання для перевезення, утримання, забою та оброблення продукції птахівництва, що була у використанні із Чернівецької області України та ряду адміністративних територій інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт м'яса птиці з Одеської та Чернівецької областей через спалахи на цих територіях гострого вірусного захворювання - пташиного грипу.

Перші спалахи пташиного грипу в Україні у 2016 році ветеринари зафіксували 30 квітня у Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу у нашій країні були зареєстровані у 2008 році в Криму (4 випадки). На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій та Одеській областях.