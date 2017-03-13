Справа Насірова є лакмусовим папірцем боротьби з корупцією - експерт

Стан української судової системи такий, що без громадських акцій суди просто не виконують своїх функцій. Справа голови ДФС Романа Насірова стане важливим індикатором змін, яких чекає і наш народ, і міжнародні партнери України.

Таку думку в інтерв’ю сайту "112 каналу" висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик. На його переконання, хід цього судового процесу вкрай важливий для країни і для її міжнародних партнерів, які симпатизують Україні та уважно спостерігають за подіями.

Читайте такожЕксперт звинуватив уряд в роботі "на кишені олігархів"

"Ми проходимо випробовування зрілості суспільства, правоохоронної і судової систем. Бачимо, наскільки слабкі наші суди. Думаю, що без громадської блокади Солом'янський суд не виніс би рішення про утримання Насірова", - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, зараз Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають усі можливості показати, що вони не є бутафорськими органами.

"Важливо, як поведуться в цьому процесі представники Кабміну, Верховної Ради та Президент України. Тому що справа Насірова є похідною від справи Олександра Онищенка. Онищенко - реальна людина, за чиїми свідченнями за кордоном стежить міжнародна спільнота. Одним словом, реальної боротьби з корупцією чекає і українське суспільство, і світ, а справа Насірова - її лакмусовий папірець", - додав політик.

Він підкреслив, що у владі багато людей, перейнятих накопиченням додаткового капіталу. Вони мають ілюзію, що за гроші можна купити все. Але ситуація з Солом'янським судом дає надію, що далеко не все в Україні продається.

"Понад 80% українців не довіряють судам – їм треба перейти в режим абсолютної чесності. Попереду стоїть завдання виховати суддів нового покоління. Цей процес забере 3-5 років. Остаточно ж люди повірять судам, коли відчують довіру до всіх гілок влади", - вважає Віталій Скоцик.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, Апеляційний суд Києва проводить засідання з розгляду апеляції щодо арешту голови ДФС Романа Насірова. В ніч на 8 березня Солом’янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 мільйонів гривень.