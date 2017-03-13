Кенія хоче закупити майже півмільйона тонн української кукурудзи

Уряд Кенії має намір здійснити закупівлю 450 тисяч тонн жовтої кукурудзи протягом березня - травня поточного року.

Як передає прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це сказано в листі Міністерства закордонних справ України на адресу Мінагропроду.

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У зв'язку з цим Мінагропрод звертається до всіх зацікавлених у поставках кукурудзи компаній з проханням поінформувати міністерство з метою подальшого спрямування отриманих списків Посольству України в Кенії.

"Отримана інформація буде направлена кенійської стороні у вигляді консолідованих комерційних пропозицій від українських підприємств. Основною вимогою для імпорту кукурудзи в Кенії є відсутність у ній ГМО та наявність сертифіката ЄС або відповідність вимогам стандартів Бюро стандартів Кенії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українські аграрії в минулому році збільшили експорт насіння зернових культур порівняно з 2015 роком на 50% - до 17,2 мільйона доларів. При цьому, 91,8% у структурі вітчизняного експорту посівного матеріалу становлять насіння кукурудзи, обсяги поставок яких на ринки країн світу становили 15,8 мільйона доларів.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).