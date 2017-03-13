Україна хоче наростити товарообіг в аграрній сфері з Азербайджаном

Україна має намір розвивати торгово-економічні відносини з Азербайджаном у сфері агропромислового комплексу та збільшення товарообігу між країнами.

Як зазначила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це сказав міністр Тарас Кутовий у ході зустрічі з делегацією Азербайджану на чолі з міністром економіки Шахіном Мустафаевим.

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"Україна - потужний гравець в системі забезпечення світової продовольчої безпеки. Агропромисловий комплекс нашої країни не тільки нарощує виробництво, але і збільшує експорт продукції. Вважаю, що для зростання товарообігу між Україною та Азербайджаном є всі передумови", - цитує прес-служба Кутового.

У прес-службі з посиланням на голову Мінагропроду відзначили, що продукція українських аграріїв з року в рік набуває дедалі більшої популярності на зовнішніх ринках, що свідчить про високу якість та конкурентоспроможність вітчизняних товарів.

У свою чергу, азербайджанська сторона висловила зацікавленість у збільшенні товарообігу з Україною як у кількісних показниках, так і в розширенні номенклатури постачання товарів, зокрема: з України - соняшникової олії, зернових, сої, кукурудзи, м'яса, шоколаду; в Україну - овочів, фундука, вина, чаю.

Також делегація Азербайджану висловила зацікавленість в участі в інвестиційних проектах аграрного сектора України.

Довідка УНІАН. Обсяг взаємної торгівлі між Україною і Азербайджаном за підсумками 2016 року склав 320 мільйонів доларів. Обсяг азербайджанських інвестицій в економіку України перевищив 209 мільйонів доларів в 2016 році.