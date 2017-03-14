Японія вперше в історії позпочала експорт чорної ікри

Японська компанія Japan Caviar відправила невелику партію чорної ікри в цьому місяці в один з готелів Гонконгу, розповів ТАСС президент компанії Мотоо Сакамото.

«Експорт поки буде йти тільки в Гонконг, однак у нас є заявки з ряду країн Південно-Східної Азії», – пояснив він. Розширити експортні поставки заважають малі обсяги виробництва: не більше 1 т ікри в рік.

Читайте такожЯпонія зацікавлена в імпорті українських органічних ягід і меду – МінагропродJapan Caviar в 1983 р. почала експерименти з розведенням осетрів в префектурі Міядзакі на південно-західному японському острові Кюсю. Продавати ікру компанія стала через 30 років. Зараз її продукція надходить в ресторани по всій Японії.

Japan Caviar - найбільший в країні виробник чорної ікри, однак її пропонують місцевим споживачам й інші фірми країни. У перспективі японські компанії планують вийти з цим товаром на ринки сусідніх країн Азії, США і навіть Євросоюзу.

Основними експортерами чорної ікри у світі є Іран, Саудівська Аравія та Ізраїль. Раніше в цей список входила і Росія, але зараз ловля риби в природних водоймах з метою видобутку чорної ікри там заборонена законодавством - з початку 1990-х років поголів'я осетрових у Каспійському морі зменшилася в 38 разів, а на Волзі — в 15. Промисловий лов осетрових завдав нищівного удару по екосистемі, для відновлення якої потрібні десятиліття. Тому зараз у РФ вся чорна ікра виробляється в спеціальних рибхозах.

Як повідомляв УНІАН, в Україні також є осетрові держпідприємства. Але побудувати потужний бізнес у нашій країні досить складно, оскільки він вимагає значних інвестицій і окупається лише протягом 10 років.