Переведення землі у статус товару за нинішніх умов веде Україну до знищення - експерт

Таку думку висловив економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у своєму блозі на порталі "LB".

Він нагадав, що економіка, орієнтована на експорт сировини і напівфабрикатів, історично притаманна колоніям.

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"У діях метрополій щодо колоній була одна мета – забезпечити там виробництво дешевої сировини і не дати розвинутися виробництву готової продукції. У 18-19 сторіччях європейські імперії робили все можливе для цього. Зокрема, у 1870 р. структура індійського експорту на 36 % складалася з бавовни-сирцю, але бавовняні тканини становили всього 2 % експорту Індії. Водночас імпорт країни на 45 % складався із бавовняних тканин, на 8 % - із пряжі", - підкреслив автор.

Він порівняв Україну, що торгує переважно сировиною, з так званими "банановими республіками", нагадавши, що свого часу Центральна Америка була залежна від американських компаній – власників бананових плантацій на її територіях. Україна досі має аналогічну економіку колоніального типу, вважає економіст.

"У 2016 році основою експорту України була сировина, напівфабрикати або ж товари неглибокої переробки: пшениця, олія, кукурудза, металеві напівфабрикати, прокат тощо. Зокрема, 22 % припадало на продукцію рослинництва. Стільки само на металопрокат. Лише близько 10 % припадало на продукцію машинобудування", - додав автор блогу.

Це при тому, що Україна на початку 1990-х за своїм науково-технічним потенціалом у Європі поступалася лише об’єднаній Німеччині, нагадав він.

"Представники "земельної мафії" та окремі недалекі політики стверджують, що вирватися з цього кола можна лише запровадивши прямий продаж землі зараз. Очевидно, що на Заході та Сході з радістю підтримують цю думку. Сьогодні на "дикому" ринку у бідного населення землю можна скупити за безцінь. Сумарна капіталізація не перевищить 21 мільярда доларів, бо кожен гектар із 42 мільйона га сільськогосподарських земель буде коштувати не більше ніж 500 доларів. Переведення землі у статус товару за нинішніх умов веде Україну до знищення", - вважає економіст.

За його словами, на "дикий" ринок не піде нормальний інвестор, що розраховує на тривалі вкладення. Натомість прийде спекулятивний міжнародний капітал та українські латифундисти, щоб купувати і перепродавати землю.

"Українська земля - це найцінніший засіб виробництва, з яким треба дуже обережно і розумно поводитися. Україна повинна створити такі механізми, які дозволять уже існуючим виробникам, насамперед фермерам, розвинути глибинну переробку. Ці механізми повинні сприяти приходу інвестицій у виробництво тут, в Україні. Земля має бути захищена від недбалого господарювання", - вважає Віталій Скоцик.

На його думку, Україні потрібна цивілізована земельна реформа, яка захистить землю від монополізації і дозволить розвивати підприємництво.

"Добре продумане законодавство – це гарантія для інвестора, який прийде сюди на десятиліття. Він буде вкладати не лише в аграрний комплекс, а й в інші галузі – машинобудування, фармацевтику, транспорту інфраструктуру. У країні спочатку виросте промисловість з переробки аграрної сировини. Потім з’явиться стимул для розвитку машинобудування та іншої наукоємної продукції", - прогнозує економіст.

На його думку, Україна не повинна заради чергової позики у мільярд доларів розпочинати терміновий продаж землі.

"Слід думати про те, як розумно скористатися землею для налагодження потужного комплексу виробництва якісної та готової продукції, яка має продаватися на експорт", - підсумував лідер Аграрної партії.