В Україні стало менше корів, свиней та овець

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 березня 2017 року становило 3,95 млн голів, що на 1,1% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становило 2,12 млн, що на 2,7% менше, ніж на 1 березня минулого року.

Поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 7,5% – до 6,6 млн голів, поголів'я овець та кіз – на 0,2%, до 1,44 млн голів, птиці – збільшилося на 2,4%, до 194,74 млн голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні до кінця 2016 року становило 3,8 млн голів, що на 3,6% менше, ніж роком раніше. Поголів'я корів в 2015 році скоротилося на 4,5% – до 2,174 млн голів, свиней – на 3,7%, до 7,043 млн голів, овець та кіз – на 4,9%, до 1,375 млн голів, а птиці – на 3,8%, до 198,9 млн голів.