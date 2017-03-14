У Херсонській області зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували захворювання і загибель свиней у підсобному господарстві громадянина, який проживає у селі Осокорівка Нововоронцовського району. При цьому в повідомленні не вказується кількість заражених свиней.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 52 спалахи АЧС. У цілому, загалом з 2012 року і станом на 10 березня на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.