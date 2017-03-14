Влада не приймає закон про добровольців, щоб утримувати їх "на гачку" - експерт

Частина з них - у в’язниці в Луганської області. І навіть ті, хто увійшов до складу Збройних сил і сьогодні воює за Україну, перебувають під загрозою кримінального переслідування. Влада не хоче легалізовувати цих людей, щоб тримати «на гачку».

Про це сьогодні заявив голова громадської спілки «Громадська Варта», член Президії Аграрної партії Едуард Зейналов.

«Добре, що в Україні нарешті, на третій рік війни,призначено День добровольця, це дозволить хоча б популяризувати цих людей, відзначати їхній внесок. Алезаконодавчо їхній статус сьогодні взагалі не врегульовано, і вони всі перебувають під загрозою кримінального переслідування. Сьогодні проти них пишуть заяви люди, які воювали проти України в 2014 році і які живуть на окупованих територіях, і українська прокуратура відкриває проти них справи», - зазначив Едуард Зейналов.

За його словами, потрібно ухвалити закон, який визнає учасниками бойових дій добровольців, які воювали за Україну без офіційного статусу в період з 2014 року – довведення добровольчих батальйонів до складу Збройних сил.

«Згідно з чинними українськими законами, ці люди, які захистили країну, підпадають під кримінальну відповідальність за незаконне використання зброї. Замість того, щоб їх легалізувати, у нас точаться дискусії про амністію. Вибачте, яка амністія? Якщо їх амністують, виходить, захищати свою державу – злочин, чи як?», - говорить політик.

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Більше того, під загрозою кримінального переслідування в майбутньому можуть опинитись не тільки добровольці, а й військові, які воюють офіційно в Збройних силах України.

«Формально у нас АТО. І брати участь в операції можуть лише СБУ і МВС. Збройні сили де-факто поза законом, бо вони мають право захищати Україну тільки під час збройної агресії. Верховна Рада повинна прийняти відповідні рішення і визнати, що у нас триває війна. Якщо це не буде зроблено, через 5-10 років цих людей можуть почати переслідувати. Це залежатиме тільки від політичної кон’юнктури», - каже Едуард Зейналов.

За його словами, влада свідомо затягує з прийняттям відповідних законів, бо боїться добровольців.

«Добровольчий рух міг би стати значно дієвішою армією,ніж сьогоднішня, в якій реформи так і не провели. Але для влади, яка керується не інтересами держави, а власними договорняками, в тому числі з окупантами, ці люди не потрібні. Влада їх боїться і хоче тримати на постійному гачку, маючи змогу використати проти них закон», - говорить Едуард Зейналов.

Нагадаємо, 14 березня в Україні вперше відзначають День українського добровольця. Свято встановлено постановою Верховної Ради від 17 січня 2017 року.