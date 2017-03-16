Урядова підтримка аграріїв виявилася фікцією – Скоцик

Агровиробники вже третій місяць чекають на обіцяні урядом дотації. Тим часом влада зосередилась на гальмуванні аграрної реформи, намагаючись «нагріти руки» на поспішному впровадженні ринку землі.

Про це в своєму блозі на порталі «Лівий берег» написав лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Політик нагадав, що наприкінці 2016 року міністр агрополітики і голова уряду активно включилися в інформаційну кампанію «підтримки аграріїв». Однак, знищивши ефективну податкову систему, що передбачала спецрежим ПДВ та інші некорупційні механізми, уряд нічого не дав натомість.

«Головною метою цієї потужної піар-діяльності було лише бажання охолодити протестні настрої виробників, а також розділити аграріїв на великих і малих, тваринників і рослинників. Ті, хто «повівся» на відверто шахрайські непрозорі схеми уряду, сьогодні можуть переконатися, що замість 20-25 млрд грн. інвестицій, які раніше йшли на розвиток аграрного сектору, аграрії не отримали навіть анонсованих урядом 5,5 млрд грн. Як і передбачалося, більшість агровиробників або не мають доступу навіть до цієї мізерної «допомоги», або ж не хочуть з нею зв’язуватися», - пише Скоцик.

На його думку, в Україні свідомо гальмується конструктивна аграрна реформа. У податковій сфері зроблено все, щоб остаточно вимити усі фінансові резерви у малого і середнього фермера. А рядових власників паїв позбавили будь-якої перспективи через тотальне подорожчання і зростання тарифів.

«Українців підводять до того, щоб вони продавали землю за безцінь, причому конкретним покупцям і за тою ціною, яку їм назвуть. Триває підготовка до розпродажу України і перетворення українця у кріпака на власній землі», - підкреслив Скоцик.

Він нагадав, що в коаліційній угоді 2014 року одним із головних пріоритетів було завершення цієї реформи. Але з 12 запланованих кроків виконано тільки три. Попри це, уряд та президент у проекті меморандуму з МВФ пообіцяли, що у травні 2017 року буде проголосовано законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення.

«Уряд пропонує розпочати з продажу державної землі. Очевидно, що державну землю продаватиме державний апарат, а точніше – наскрізь корумповане чиновництво. Якщо ми подивимося на структуру земельної власності, то сьогодні на балансі Держгеокадастру перебуває близько 18,5 млн га землі сільгосппризначення. Це майже половина всієї орної землі в Україні. Решту правдами і неправдами беруть у«довгострокову оренду» великі латифундії. На сьогодні це кілька олігархічних сімей, а корумпований Держгеокадастр виступає головним латифундистом», - пояснив автор блогу.

За його словами, захистити землю від монополізації, а Україну – від остаточного розграбування – може тільки консолідоване суспільство, що вимагатиме конструктивної аграрної реформи.

«Земля повинна належати громадам і бути розділена між усіма громадянами України. Але першим етапом до такої системи повинна стати належна інвентаризація всієї землі, впровадження запобіжників, які не дозволять масовескуповування землі. Наступним етапом має стати створення сприятливого податкового законодавства, яке допоможе розвинутися сильному малому і середньому бізнесу. Для цього має працювати банківська система, що надаватиме кредити під виробництво на 15-20 років під низький відсоток», - вважає Скоцик.