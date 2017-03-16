В Україні посівна кампанія вже почалася в 15 областях

Весняну посівну кампанію в Україні, з урахуванням сприятливих погодних умов, вже розпочато у 15 областях.

Читайте такожПосівна площа сільгоспкультур залишиться на рівні минулого року

Як повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства, станом на 15 березня, за даними з регіонів, обсяг засіяних зерновими і зернобобовими культурами площ становить 138 тис. га, або 6% прогнозу (2,4 млн га).

Зокрема, аграрії вже посіяли яру пшеницю на площі 4 тис. га, або 2% прогнозу (190 тис. га), ярий ячмінь - 95 тис. га, або 5% прогнозу (1,73 млн га), овес - 5 тис. га, або 2% прогнозу (208 тис. га), горох - 34 тис. га, або 12% прогнозу (276 тис. га).

За даними прес-служби, в період весняно-літніх польових робіт аграрії планують використати близько 958 тис. тонн поживних речовин для озимих культур.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) і станом на 15 березня експортували 30,83 млн тонн зернових.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна у 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.