В Україні зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Кіровоградській і Харківській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, 14 березня ветеринари зафіксували захворювання і загибель диких кабанів в урочищі "Воловик" Голованівського лісництва Кіровоградської області, а також на території національного природного парку "Гомільшанські ліси" Зміївського району Харківської області. При цьому в повідомленні не вказується кількість заражених тварин.

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Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 53 спалаху АЧС. Загалом, всього з 2012 року і станом на 10 березня на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.