Пташиний грип: Євросоюз та низка країн Азії призупинили імпорт птиці з України

Європейський Союз і низка країн Азії запровадили тимчасові обмеження щодо імпорту пташиного м'яса з України у зв'язку з високопатогенним грипом птиці, повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"До відома територіальних органів Держпродспоживслужби та експортерів птиці і продуктів птахівництва про тимчасові обмеження на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України на території низки країн у зв'язку з високопатогенним грипом птиці. Інформація стосується обмежень на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України в Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданію, Катар, Китай, Королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2016 року ЄС вже забороняв імпорт українського м'яса птиці через спалах грипу. Крім того, у зв'язку з виявленим у Херсонській області пташиним грипом введено заборону на поставки яєць з цієї області в Гонконг. Експорт м'яса птиці до Євросоюзу було відновлено наприкінці січня 2017 року.