Ознаки нового конфлікту: Туреччина готує мита в 130% на кукурудзу та пшеницю з РФ
Експерти пов'язують те, що відбувається з "неоднозначними підсумками" недавнього візиту до Москви президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.
Уряд Туреччини з 15 березня призупинив видачу ліцензій на безмитне ввезення до країни з Росії пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та шроту.
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Про це пише "Комерсант" з посиланням на Інститут кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) та Національну асоціацію експортерів сільськогосподарської продукції (НАЕСП).
За їхніми даними, на ввезення цих продуктів може почати діяти мито 130%, що означає фактичну зупинку поставок.
"У відносинах Росії та Туреччини з'явилися явні ознаки нового конфлікту. Анкара зробила перші кроки до скасування безмитного імпорту російської пшениці, кукурудзи та олії. Але мито в розмірі 130% зробить поставки, на які припадає істотна частка вітчизняного експорту зернових, фактично неможливими", - пише видання.
Причину такого різкого повороту від Туреччини не можуть пояснити ні експерти, ні учасники ринку, проте всі пов'язують те, що відбувається з "неоднозначними підсумками" недавнього візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до Москви.
Газета відзначає, що, крім Росії, у списку країн, яким можуть зупинити видачу ліцензій, знаходяться тільки держави, незначущі для зернового імпорту Туреччини.
Анкара є одним із найбільших покупців продовольства у Росії. За інформацією Федерального центру оцінки безпечності та якості зерна, з початку сезону по 6 березня до Туреччини поставлено 2 мільйони тонн пшениці (46,4% від усього російського експорту) та 410 тисяч тонн кукурудзи (9,3% від експорту).
Голова НАЕСП Сергій Балан оцінює частку Росії в турецькому імпорті пшениці приблизно в 60% (3 млн тонн в минулому сезоні). Найбільшим покупцем російського зерна є Єгипет.