В Україні покращилися споживчі настрої

Індекс споживчих настроїв в Україні в лютому 2017 року зріс на 2,5 пункту порівняно з січнем 2017 року - до 56,2. Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 1,6 пункту порівняно з січнем і становить 48, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років збільшився несуттєво - до 71,1.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зріс на 4,4 пункту – до 59,7, а індекс доцільності великих покупок зріс на 3,7 пункту і становить 59,5.

Індекс інфляційних очікувань знизився на 3,7 п. – до 185,9.

«Покращення девальваційних очікувань є наслідком стабілізації на валютному ринку. У цілому індекс споживчих настроїв зріс несуттєво», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв у січні 2017 року зменшився на 3,4 пункту порівняно з груднем 2016 року - до 53,7.

Базова інфляція в Україні в січні 2017 року в річному вираженні - порівнянно з лютим 2016 року прискорилася до 6,6% з 6,2% місяцем раніше - у січні до січня.