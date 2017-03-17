Росія відреагувала на дії Туреччини: "постачати зерно туди надалі вкрай невигідно"

Офіційний представник Россільгоспнагляду Юлія Мелано заявила, що нові умови постачання зерна в Туреччину вкрай невигідні для Росії, пишуть "Ведомости".

«Безсумнівно, умови постачання нашої зернової продукції в Туреччину надалі вкрай невигідне. Туреччина історично є нашим найбільшим імпортером», — сказала Мелано.

Читайте такожУкраїна в 2016 році збільшила експорт насіння зернових на 50% При цьому у Россільгоспнагляді додали, що поки не отримували офіційних повідомлень про припинення видачі експортних сертифікатів. Мелано додала, що при збереженні невигідних умов експорту зерна в Туреччину Росія може перерозподілити постачання та знайти нових контрагентів.

Як повідомляв УНІАН, уряд Туреччини з 15 березня призупинив видачу ліцензій на безмитне ввезення в країну з Росії пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та шроту.

За даними Інституту кон'юнктури аграрного ринку та Національної асоціації експортерів сільськогосподарської продукції, на ввезення цих продуктів може почати діяти мито 130%, що означає фактичну зупинку постачання.

У відносинах Росії і Туреччини з'явилися явні ознаки нового конфлікту. Анкара зробила перші кроки до скасування безмитного імпорту російської пшениці, кукурудзи та олії. Але мито в розмірі 130% зробить постачання, на яке припадає істотна частка вітчизняного експорту зернових, фактично неможливими.

Причину такого різкого повороту від Туреччини не можуть пояснити ні експерти, ні учасники ринку, проте це пов'язують з тим, що відбувається все через "неоднозначні підсумки" недавнього візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в Москву.

Крім Росії, в списку країн, яким можуть зупинити видачу ліцензій, знаходяться тільки держави, незначущі для зернового імпорту Туреччини.