Україна розраховує навесні відновити експорт яєць до Ізраїлю

Україна розраховує навесні цього року відновити експорт яєць до Ізраїлю, який був припинений у січні 2016 року через підозри ізраїльської сторони у зараженості вітчизняної продукції птахівництва сальмонелою.

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Про це повідомив під час прес-конференції голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Володимир Лапа.

Він зазначив, що ізраїльська сторона звернулася до України з проханням проінформувати про основні моменти програми моніторингового контролю сальмонельозу, яка діє в нашій країні, а також про результати роботи цієї програми за попередній рік.

У зв'язку з чим, Держпродспоживслужба направила 16 березня відповідного листа і чекає відповіді протягом кількох тижнів.

"Ідеальний для України варіант – це, звичайно, відкриття ринку Ізраїлю і відновлення експорту продукції. Не виключено, що наші ізраїльські колеги захочуть приїхати до нас і подивитися, як реалізується на практиці ця програма, ми їх із задоволенням приймемо. У будь-якому разі, сподіваємося, що це питання буде вирішено протягом весняних місяців", - висловив надію Лапа.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2016 року Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило постачання яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами про наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт було призупинено на час проведення необхідних досліджень.

Україна запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію яєць для зняття побоювань і обмежень після інциденту.

У січні після проведених Міністерством аграрної політики та продовольства України досліджень керівництво відомства відзначило, що українська продукція не була заражена сальмонелою.