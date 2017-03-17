Весняна посівна цього року подорожчає до 103 мільярдів гривень

Вартість початої в Україні весняної посівної кампанії складе близько 103 мільярдів гривень, що на 14% більше торішнього показника, повідомили в прес-службі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зокрема, за розрахунками експертів УКАБ, вартість весняної посівної зросте внаслідок подорожчання палива на 26% порівняно з минулим роком і добрив на 9%.

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Згідно з повідомленням, основу весняної посівної кампанії становлять чотири культури, на які припадає понад 93% усіх видатків, або 96 мільярдів гривень, зокрема, соняшник - 38 мільярдів гривень, кукурудза - 32 мільярди гривень, соя - 16 мільярдів гривень і ярий ячмінь - 10 мільярдів гривень.

"Зростання вартості посівної для аграрних підприємств не є критичним, їх кінцева продукції прив'язана до валюти, адже продукція рослинництва в основному експортоорієнтована. Позитивом є те, що вартість фінансового ресурсу постійно знижується останні три роки і стає більш доступною", - цитує прес-служба генерального директора УКАБ Тараса Висоцького.

Як повідомляв УНІАН, весняна посівна кампанія в Україні, з урахуванням сприятливих погодних умов, вже розпочато в 15 областях. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, станом на 15 березня обсяг засіяних зерновими і зернобобовими культурами площ становить 138 тисяч га, або 6% до прогнозу (2,4 мільйона га).

При цьому, на думку фахівців асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", весняна посівна кампанія в Україні перебуває під загрозою зриву через дефіцит мінеральних добрив, що виник внаслідок припинення через борги роботи хімічних заводів "Рівнеазот та "Азот", які входять в структуру холдингу Ostchem, що належить бізнесменові Дмитру Фірташу. Дані хімпідприємства забезпечують виробництво 80% азотних добрив в Україні.

У зв'язку з цим асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), народні депутати України, члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням допомогти вирішити дане питання і відновити роботу українських хімпідприємств.