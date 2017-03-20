Експорт сільгосппродукції з України в січні зріс до рекорду за останні чотири роки

Українські сільгоспвиробники в січні поточного року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції більш ніж на 1,3 млрд дол., що на 53,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, і є рекордом за останні чотири роки, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, експорт аграрної продукції склав рекордні 44,8% в загальній структурі національного експорту.

Найбільшу частку в структурі українського аграрного експорту займають продукти рослинництва – за звітний період сільгоспвиробники експортували їх на 735,7 млн дол., що на 66,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. В тому числі експорт зернових культур зріс в 2,5 рази - до 565,4 млн дол.

Також вітчизняні аграрії за звітний період поставили за кордон жирів та олій тваринного або рослинного походження на 371,9 млн дол., що більш ніж в два рази більше, ніж роком раніше. У той же час експорт готових харчових продуктів, а також худоби і продуктів тваринного походження збільшився майже в 2,5 рази, до 204,5 млн дол. і 43,8 млн дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).

У 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру на рівні 466 тис. тонн, олії – 4,8 млн тонн, зернових – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) і меду - 56,9 тис. тонн.