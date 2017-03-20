В Молдові вино оголосили продуктом харчування

Парламент Республіки Молдова прийняв в остаточному читанні закон, згідно з яким вино в країні виключено із списку алкогольних напоїв і офіційно визнано продуктом харчування, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Moldpres.

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"Зі вступом в силу документа на цей продукт більше не будуть поширюватися обмеження на рекламу та продаж у нічний час, тому що вино є "продовольчим продуктом, виробленим виключно шляхом спиртового бродіння, повного або часткового, свіжого або замороженого винограду, дробленого/недробленого або свіжого виноградного сусла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийнято парламентом 17 березня, щоб підтримати вітчизняних виноробів.

Крім того, згідно із законом, зміни створять передумови для розвитку в Молдові виноробного сектора.

Примітно, згідно зі статистичними даними, щорічно в Молдові виробляється понад 130 мільйонів літрів вина.