Влада "розвела" аграріїв у питанні дотацій – економіст

Таку думку висловив лідер Аграрної партії, економіст Віталій Скоцик в інтерв’ю Agravery.

За його словами, уряд не виконав обіцянку компенсувати аграріям втрату спецрежиму ПДВ дотаціями.

«Влада «розводить» аграріїв. Уже третій місяць немає не лише дотацій, а навіть інформації про умови та схеми їх надання! Особливо потерпають аграрні виробництва, орієнтовані на внутрішній ринок - тваринницькі, овочівницькі, птахівницькі, садівницькі. Найближчим часом Україна може опинитися без власного молока і м'яса. Відродження молочного скотарства займе 10-15 років», - припустив Віталій Скоцик.

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Через дії урядовців уже в 2015 році аграрне виробництво скоротилося на 4,5%, констатує він. На початок минулого року земельний податок сплачувався з 32 млн га ріллі, а вже на кінець року тільки з 16 млн га. Тобто маємо подальшу тінізацію галузі.

Віталій Скоцик зазначає, що агровиробництво на понад 80% прив'язане до імпортних складових. Наприклад, дизельне паливо Україна купує за кордоном за валюту. А долар цього року знову подорожчав.

«На тлі недавнього падіння гривні зростають витрати на все аграрне виробництво. Підприємства втрачають і без того дефіцитні оборотні кошти. Посівна проходить у режимі гасіння пожежі», - каже він.

Віталій Скоцик прогнозує, що зростання витрат відіб’ється в цінах на продукти харчування вже влітку та восени — після завершення аграрного циклу виробництва.

«Уже маємо стрімке зростання цін на молоко, хліб, м'ясо. На завершення ж циклу виробництва харчі подорожчають ще суттєвіше. Це призведе до зниження споживання, спровокує інфляцію, яка ще більше підкосить національну валюту. І за це все відповідальний Кабмін, який ми попереджали про наслідки, ще коли урядовці збиралися скасовувати спецрежим ПДВ», - наголосив Віталій Скоцик.

На його думку, проблеми сільгоспвиробників почалися саме 2015 року, коли аграріїв почали позбавляти спеціального режиму оподаткування ПДВ, що був абсолютно безкорупційним механізмом і дозволяв спрямовувати кошти на закупівлю насіння, добрив, запчастин.

«Сумніваюся, що владі вистачить сміливості визнати провальною свою аграрну політику», - підкреслив Віталій Скоцик.