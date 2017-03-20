В ООН прогнозують скорочення врожаю пшениці в Україні

Врожай пшениці в Україні за підсумками поточного року становитиме близько 25 млн тонн, що на 4% менше порівняно з минулим роком.

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Такий прогноз міститься в інформаційній добірці Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) від 20 березня.

«За прогнозами FAO, виробництво пшениці в Україні у 2017 році становитиме 25 млн тонн, що на 4% нижче за рівень попереднього року», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надмірна кількість опадів в Україні у жовтні-листопаді минулого року призвела до затримки посіву озимих. За даними на середину лютого, близько 80% посівів знаходилися в хорошому стані. Посівна площа під озимими зерновими становить 6,1 млн га, що на 1% менше порівняно з попереднім роком.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна займає шосте місце в світі за обсягами експорту пшениці і дев'яте – за обсягами виробництва даної культури.

Згідно з інформацією Мінагропроду, українські аграрії в 2016 році встановили історичний рекорд, зібравши 66 млн тонн зернових, що на 5,9 млн тонн більше, ніж у 2015 році. Зокрема, аграрії зібрали 26 млн тонн пшениці. Минулого року врожайність пшениці порівняно з 2015 роком зросла на 9% - до 4,2 тонн/га, що є рекордом за всю історію незалежності України.

В цілому середня врожайність зернових культур минулого року становила 46,1 ц/га, що на 5 ц/га перевищує показник 2015 року.

За підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур.