Експерти підрахували втрати росіян від продуктового ембарго

Якщо б Росія не ввела продуктове ембарго в 2014 році, набір санкційних товарів коштував би на 3% дешевше, ніж зараз, а несанкційних — на 2,9%.

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Такі розрахунки наводяться в моніторингу економічної ситуації, який підготували експерти РАНХиГС, Інституту Гайдара і Всеросійської академії зовнішньої торгівлі. Автори досліджували період з 2014 по 2016 рік, повідомляє РБК.

Автори дослідження також оцінили втрати в добробуті росіян через контрсанкції. Грошові втрати споживача вони оцінили в 4380 руб. щорічно.

Експерти підкреслюють, що введення ембарго призвело до додаткового зростання цін як на санкційні, так і на несанкційні товари.

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Найсильніший вплив контрсанкцій припадає на перші 6-12 місяців після їх введення, але потім зростання цін і падіння споживання сповільнюються, пишуть автори. Таким чином, «введення ембарго дає перевагу виробникам лише в короткостроковому періоді, на довгостроковому ж вплив ембарго на показники ринку знижується», стверджують експерти.

Продуктове ембарго не завдало істотної шкоди країнам, проти яких воно було введено, писали економісти РАНХиГС восени минулого року. Вони вказували, що випадки значного падіння обсягів та вартості всього експорту санкційних країн через скорочення поставок до Росії одиничні і незначні з погляду збитку. Країни, які потрапили під ембарго, компенсували втрати за рахунок поставок в інші держави і навіть збільшили продовольчий експорт щодо санкційних товарів.